Recorreu a bruxa para ir ao Mundial, sagrou-se campeão e agora foi afastado da seleção

JN Hoje às 09:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Continuidade de Papu Gómez na seleção argentina foi barrada por Lionel Messi, Di María, Rodrigo de Paul e Leandro Paredes, depois de saberem do comportamento do colega, que pediu para Lo Celso não recuperar de lesão.

Depois de se ter sagrado campeão do Mundo e de ter ajudado a Argentina no Mundial do Catar, Papu Gómez não estará nos primeiros jogos da albiceleste como campeã mundial, apesar de ter sido convocado por Lionel Scaloni para defrontar o Panamá e Curaçao nos próximos dias. O motivo: recorreu a uma bruxa para que um colega não recuperasse de lesão para dessa forma ele poder ser convocado.

O recurso a magia negra por parte do médio do Sevilha, de 35 anos, foi conhecido ainda no Catar e, de acordo com a "ESPN" custou-lhe imediatamente a confiança dos pesos-pesados do plantel, como Messi, Di Maria, De Paul e Leandro Paredes, inconformados com o facto de Gómez ter pedido a uma bruxa para Giovani Lo Celso, habitual titular, não recuperasse da lesão que, efetivamente, o afastou da competição, abrindo, assim, a possibilidade de ele fazer parte dos eleitos de Scaloni, o que aconteceu.

PUB

"Durante o Mundial, o Papu disse aos colegas que a bruxa lhe tinha garantido que seriam campeões do mundo. E esta informação sobre o Lo Celso foi conhecida depois do jogo com os Países Baixos (quartos de final). A partir daí, ficou à margem do grupo e nem sequer há interações dos outros jogadores com ele nas redes sociais", adiantou um jornalista na "ESPN Argentina".

Ainda assim, Papu Gómez integrou a primeira lista de Lionel Scaloni após o Mundial, sendo, em seguida, afastado da mesma sem que fossem dadas explicações pela federação argentina. Ao que tudo indica, terá sido o recurso a magia negra a custar-lhe o lugar.