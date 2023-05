Roger Schmidt: "Merecemos o título"

JN Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Roger Schmidt recusou, na tarde desta sexta-feira, assumir se as águias são a melhor equipa de Portugal, mas o técnico não tem dúvidas quanto ao mérito da eventual atribuição do título. Treinador admite que o Santa Clara, adversário do embate deste sábado (18 horas) "não tem nada a perder", mas garante a equipa preparada para jogar de forma "intensa", fazer um "grande jogo e ser campeã"

"Não me cabe a mim decidir quem é a melhor equipa. Mas sobre merecer, sim merecemos o título", sublinhou o responsável durante o lançamento do encontro frente ao Santa Clara e que pode dar o 38º titulo ao Benfica em caso de triunfo.

"O Santa Clara não tem nada a perder. Se virmos os últimos jogos eles não estão a jogar como uma equipa que já desceu, mas como um bom conjunto. Espero um oponente sem nada a perder e um bom jogo", destacou o treinador do Benfica.

PUB

Segundo Roger Schmidt, o Benfica percorreu um longo caminho para estar nesta posição". "Amanhã é um jogo decisivo e sabemos se vencermos seremos campeões", sublinhou o germânico. O responsável garante um conjunto "100% motivado" e com a ambição de realizar um "jogo intenso".

Por outro lado, elogiou Bah e Aursnes, apesar de não desvendar o puzzle titular, e lamentou a lesão de Gonçalo Guedes,. "Estamos muitos tristes pela lesão, mas mais uma razão para fazermos um grande jogo e sermos campeões", acentuou