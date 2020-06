Cristiano Ronaldo falha penálti mas Juventus passa à final da Taça de Itália

JN Hoje às 22:08 Facebook

No dia em que as emoções do futebol regressaram em Itália, Juventus garantiu a presença na final da Taça, depois de ter empatado, sem golos, na receção ao AC Milan, na segunda mão das "meias", e graças à igualdade a 1-1 fora de casa no primeiro jogo.

O internacional português Cristiano Ronaldo foi dos mais inconformados pela Vecchia Signora, tendo sido dos pés dele que saíram as melhores oportunidades de golo para os da casa. Contudo, o regresso aos relvados não foi coroado com golos e até desperdiçou um penálti, aos 16 minutos (atirou ao poste esquerdo), que teria dado outra tranquilidade à equipa de Turim.

Já o conjunto de Milão jogou desde os 17 minutos com menos um jogador, devido à expulsão direta de Rebic, o que dificultou ainda mais a tentativa de dar a volta à eliminatória.

No sábado, pelas 20 horas, disputa-se a outra meia-final, com o Nápoles a receber o Inter de Milão. Os napolitanos estão em vantagem após o triunfo fora por 1-0,