Ronaldo: "O grupo está blindado, é unido e quer muito este Mundial"

Sandra Alves Hoje às 07:13, atualizado às 08:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo esteve, esta segunda-feira, na conferência de imprensa que antecede o terceiro treino da Seleção Nacional no Catar.

"Se [Portugal] é a melhor seleção só saberemos no final. Eu acredito que sim", afirmou Cristiano Ronaldo. "Se acreditamos que somos os melhores temos de o mostrar dentro de campo", acrescentou.

Em relação à conquista do troféu do Catar, confessou: "Adoraria, seria um sonho para mim", confessou o jogador, em relação à conquista do troféu do Catar. "Tive muito mais na vida do que esperava. Ganhar o Mundial seria mágico".

PUB

Este é o quinto mundial de CR7. "Sinto-me preparado para começar o Mundial da melhor maneira", garantiu, sem revelar se este será o último da sua carreira.

Não falem de mim. O caso Cristiano está encerrado

Em relação à equipa, Cristiano Ronaldo disse que o plantel "não será influenciado pelo que os outros dizem", quando questionado sobre o impacto da sua recente entrevista na qual fez duras críticas ao Manchester United. "O grupo está blindado, é um grupo unido, que quer muito esta competição, [é um grupo] com uma ambição muito alta", frisou.

O jogador assegurou que "o ambiente na Seleção é excelente" e deixou um pedido, quando outros colegas estão nas conferências de imprensa: "Não falem de mim. O caso Cristiano está encerrado. Se perguntarem constantemente a todos os jogadores sobre o Cristiano, é chato. Perguntem coisas sobre eles e a Seleção."

Na conferência, Ronaldo foi ainda questionado sobre a campanha publicitária que fez com Lionel Messi, numa imagem em que ambos estão a jogar xadrez. "Adorei fazer a campanha", começou por dizer, por ser um apaixonado pela marca. "Xeque-mate vamos fazendo na vida" com as decisões que tomamos, disse, sem esconder: "Gostava de ser eu a fazer xeque-mate contra ele no futebol".

Após a conferência, o treino realizou-se no relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha.

A seleção portuguesa de futebol prepara a estreia no Grupo H do Mundial2022, diante do Gana, na quinta-feira, no Estádio 974, em Doha, às 19 horas locais (16 horas em Portugal).