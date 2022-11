Ronaldo e o problema de saúde da filha: "Presidente e diretor do United não acreditaram em mim"

JN Hoje às 20:38 Facebook

Foi divulgado, esta segunda-feira, mais um excerto da entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista inglês Piers Morgan. O internacional português garante que falhou a pré-temporada devido a um problema de saúde da filha mas que a direção do Manchester United não acreditou na justificação.

A conversa entre Cristiano Ronaldo e o jornalista inglês Piers Morgan continua a dar que falar. Depois de ter sido partilhado um excerto no qual o atleta revelou sentir-se traído pelo Manchester United e não nutrir respeito pelo treinador Erik Ten Hag, o jornalista revelou, esta segunda-feira, mais uns segundos da entrevista que vai ser transmitida na quarta e quinta-feira à noite.

No vídeo partilhado nas redes sociais, Ronaldo explica o motivo pelo qual faltou à pré-temporada dos "red devils". Na altura, o jogador justificou a ausência com "motivos pessoais" e, agora, revela que foi por um problema de saúde da filha mais nova, Bella. Justificação que, segundo o capitão da seleção nacional, não foi tida em conta pelos responsáveis do United, que duvidaram da palavra do português.

"Falei com o diretor desportivo e com o presidente do Manchester United e eles, de certa forma, não acreditaram que algo de mau tinha acontecido, o que me fez sentir mal. Eles acreditaram, mas ao mesmo tempo eles nunca... nunca irei trocar a saúde da minha família pelo futebol. Agora, ou mesmo há 10 anos. E isso magoou-me mesmo porque duvidaram do meu trabalho. Tive dificuldades, mas especialmente a Bella [filha] e a Gio porque passaram uma semana no hospital. A Bella teve um grande problema de saúde. E eu não fui à pré-temporada por causa disso, porque não me sentiria bem em deixar a minha família para fazer a pré-temporada. Penso que não era justo deixar a minha família só para fazer a pré-época", afirmou.