Cristiano Ronaldo e Lionel Messi juntos em campanha de marca de luxo

Rivais nos relvados, as estrelas de Portugal e da Argentina promovem os tradicionais baús da Louis Vuitton, inspirados no mote "a vitória é um estado de espírito". Na imagem este sábado divulgada, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi surgem a jogar xadrez sobre o padrão que há muito descreve a marca francesa.

Depois de CR7 ter elogiado Messi na entrevista que deu ao jornalista britânico Piers Morgan, eis que é revelado que os dois estiveram juntos, recentemente, para posarem para a famosa fotógrafa norte-americana Annie Leibovitz.



"A vitória é um estado de espírito. @Cristiano e @LeoMessi capturados por @AnnieLeibovitz para @LouisVuitton. Além de uma longa tradição na fabricação de baús para os troféus desportivos mais cobiçados do mundo, a Maison homenageia dois dos jogadores de futebol mais talentosos da atualidade", partilhou a marca francesa.



Na véspera do arranque de mais um Mundial para ambos, craques da seleção portuguesa e da seleção Argentina também partilharam a imagem, levando os seguidores do Instagram ao rubro. "A melhor foto que vi nos últimos tempos", lê-se num comentário.



A namorada de Cristiano Ronaldo também reagiu, descrevendo o momento como "icónico", enquanto a mulher de Messi, Antonela Roccuzzo apontou-o como "muito bom".



As publicações surpreenderam, já que ninguém esperava vê-los lado a lado, muito menos numa campanha de moda. Isto quando o futuro de CR7 está em aberto.