Rudiger vai ajudar crianças na Serra Leoa com os prémios do Mundial

Com o dinheiro que irá ganhar em prémios durante o Mundial, o internacional alemão Antonio Rudiger vai financiar operações de onze crianças da Serra Leoa, país de onde é natural a sua mãe.

A iniciativa, levada a cabo com o apoio da organização "BigShoe", ajudará jovens da cidade de Lunsar que nasceram com problemas nos pés, que exigem tratamentos complexos e dispendiosos.

A vertente solidária de Rudiger não é de agora. Quando atuava no Chelsea, eram frequentes as visitas a hospitais pediátricos em Londres e, em janeiro deste ano, já havia financiado uma série de tratamentos a crianças da Serra Leoa.

Para manter o espírito positivo durante o período de recuperação após a cirurgia, Rudiger, que atualmente defende as cores do Real Madrid, tem por hábito enviar camisolas de jogo aos mais novos.

"Na Alemanha, proporcionaram-me as oportunidades que são negadas a muitas pessoas na Serra Leoa. Dói ver as circunstâncias em que as crianças crescem na Serra Leoa. Neste caso, ajudar é uma questão de honra pessoal. No futuro, com a ajuda da minha família, gostava de implementar muitos mais projetos na Serra Leoa", revelou o jogador, citado pelo jornal "Marca".

Antonio Rudiger integra a convocatória de Hansi Flick para a fase final do Campeonato do Mundo, no Catar. A Alemanha integra o Grupo E, juntamente com Japão, Espanha e Costa Rica.