SAD baixa valor de Plata a troco de percentagem

Rui Farinha e André Bucho Hoje às 00:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Leões estão em negociações com o Valladolid para a transferência do avançado equatoriano

A SAD liderada por Frederico Varandas aceita vender Gonzalo Plata ao Valladolid por um valor abaixo dos 10 milhões de euros, mas só se mantiver uma percentagem do passe do internacional equatoriano. Neste momento, os leões detêm 50 por cento dos direitos económicos - a outra metade pertence ao Independiente del Valle, do Equador. No final da época, o clube espanhol não exerceu a opção de compra de 10 milhões de euros, por 70 por cento da metade do passe detida pelos leões, o que abriu a porta a negociações. Ao que o JN apurou, o Sporting equaciona reduzir o valor exigido inicialmente para libertar o jogador, desde que fique com uma percentagem maior do passe.

Recentemente, os leões tentaram comprar a parte do Independiente del Valle, mas foi a proposta rejeitada pelo clube equatoriano, por entender que pode fazer um bom encaixe numa futura transferência.