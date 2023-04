Schmidt: "Espero estar no Benfica para lá desses três anos"

JN Hoje às 13:42 Facebook

O treinador dos encarnados lançou o jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde, e falou sobre a renovação de contrato com o Benfica

Na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Rio Ave, o treinador do Benfica mostrou-se satisfeito por ter ampliado o vínculo com o clube da Luz até 2026, o que é interpretado pelo bom trabalho realizado. O técnico alemão vai ganhar mais de dois milhões de euros por temporada, ou seja, o dobro daquilo que estava estipulado no anterior vínculo.

"Espero ficar no Benfica para lá desses três anos. Foi uma decisão fácil. O clube convidou-me a renovar e fiquei agradecido. Pensei com a minha família e foi uma decisão fácil. Acredito no clube e nos benfiquistas. É um lugar fantástico para trabalhar. No fim, foi uma decisão rápida. Queremos jogar bom futebol nos próximos anos, mas o foco tem de estar no próximo jogo", adiantou Roger Schmidt.

Na liderança do campeonato, com mais dez pontos sobre o segundo classificado, o F. C. Porto, o Benfica também está nos quartos de final da Liga dos Campeões. "Tenho uma boa relação com o presidente. Falar com ele foi fácil. Falámos e conseguimos encontrar uma boa solução. Não tem consequências para o presente, é uma questão para o futuro", destacou o técnico.