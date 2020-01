Seferovic salta do banco para dar vitória ao Benfica frente ao Rio Ave

Hoje às 00:35 Facebook

Um bis de Seferovic, que começou o jogo no banco de suplentes, deu esta terça-feira a vitória (3-2) ao Benfica frente ao Rio Ave e carimbou o passaporte dos encarnados para as meias finais da Taça de Portugal.

Neste encontro dos quartos de final, o vilacondense Lucas Piazón inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, Franco Cervi igualou aos 13 e aos 29 o iraniano Mehdi Taremi levou os comandados de Carlos Carvalhal a vencer ao intervalo. Seferovic, que rendeu Ferro, acabaria por ser o homem da noite ao bisar aos 64 e 71 minuto.

Em relação ao jogo com o Desportivo das Aves (vitória por 2-1), o treinador do Benfica, Bruno Lage, fez cinco alterações. Chamou ao onze Zlobin, Tomás Tavares, Taarabt, Cervi e Vinicius, para os lugares de Vlachodimos, André Almeida, Gabriel, Jota e Seferovic, respetivamente.

Por sua vez, em relação ao triunfo (1-0) frente ao Santa Clara, Carlos Carvalhal deixou no banco Kiezek, Nelson Monte e Pedro Amaral, que foram rendidos por Paulo Vítor, Matheus Reis e Diogo Figueiras.

Ainda alguns adeptos do Benfica se posicionavam nas bancadas e o Rio Ave inaugurou o marcador. Aos quatro minutos, Lucas Piazón, jogador emprestado pelo Chelsea, de livre direto - a castigar falta de Rúben Dias sobre Mehdi Taremi - bateu Zlobin.

Os encarnados subiram no terreno, assumiram a posse de bola e, aos 13, chegaram à igualdade por intermédio de Cervi, depois de uma jogada individual de Chiquinho, na direita, e onde Vinicius serviu o argentino para o 1-1.

Com as oportunidades divididas e com o jogo a passar essencialmente pelo meio campo, Matheus Reis conseguiu descortinar uma brecha e, depois de um passe longo, Ferro não dominou a bola, esta sobrou para Mehdi Taremi que, à entrada da área, de cabeça, fez um chapéu a Zlobin (1-2), aos 29 minutos.

Antes do intervalo o árbitro portuense Artur Soares Dias ainda assinalou grande penalidade por falta sobre Taarabt, mas após a intervenção do videoárbitro (VAR) recuou na decisão, considerando, e bem, que Filipe Augusto não tinha carregado o marroquino.

Se na primeira parte o Rio Ave teve com muito mais critério quando tinha a posse de bola, na segunda o Benfica entrou a todo o gás, e, aos 47 minutos, Vinicius deu o primeiro sinal de perigo.

Bruno Lage surpreendeu quando, aos 60, retirou Ferro do eixo da defesa, fazendo recuar Weigl, e colocou em campo Seferovic. O suíço que acabaria por igualar (2-2) quatro minutos depois, após um passe em profundidade de Rúben Dias, e assistência de Vinicius.

Em noite magistral, Seferovic, no segundo remate à baliza de Paulo Vítor, após assistência de Pizzi, colocou o Benfica a vencer (3-2), aos 71 minutos, levando a melhor sobre Matheus Reis e Filipe Augusto.

Numa fase em que os campeões nacionais estavam a gerir o jogo, o médio Samaris foi chamado ao jogo, rendendo o avançado Vinicius, fechando as parcas ações do Rio Ave, que ia vivendo das iniciativas Taremi, Tarantini ou Lucas Piazón.

Antes do apito final tempo ainda para Rafa voltar à competição, após 83 dias de paragem por lesão, para o lugar de Cervi.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Rio Ave, 3-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Lucas Piazón, quatro minutos; 1-1, Cervi, 13; 1-2, Mehdi Taremi, 29; 2-2, Seferovic, 64; 3-2, Seferovic, 71.

Equipas:

Benfica: Zlobin, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro (Seferovic, 60), Grimaldo, Weigl, Taarabt, Pizzi, Cervi (Rafa, 89), Chiquinho e Vinícius (Samaris, 85).

(Suplentes: Svilar, André Almeida, Florentino, Samaris, Rafa, Jota e Seferovic).

Treinador: Bruno Lage.

Rio Ave: Paulo Vítor, Diogo Figueiras, Borevkovic, Aderllan Santos, Matheus Reis (Pedro Amaral, 90+1), Filipe Augusto, Tarantini, Lucas Piazón, Diego Lopes (Bruno Moreira, 75), Nuno Santos (Gabrielzinho, 70) e Mehdi Taremi.

(Suplentes: Kieszek, Nélson Monte, Messias, Pedro Amaral, Joca, Bruno Moreira e Gabrielzinho).

Treinador: Carlos Carvalhal.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rúben Dias (03), Filipe Augusto (21) e Diego Lopes (51).

Assistência: cerca de 30.000 espetadores.