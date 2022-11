"Ser mulher no Catar é melhor do que em Portugal"

Rui Farinha, em Doha Hoje às 10:32 Facebook

Portuguesas gostam de viver no emirado, onde se sentem respeitadas e com a liberdade totalmente preservada.

Mesmo em novembro, o calor é intenso no Catar. Não é pouco frequente a temperatura atingir os 35 graus e quem chega tem de se adaptar a condições extremas, sentidas em especial no verão. Os portugueses que vivem no emirado dizem que a meteorologia é desafiadora mas não chega para atrapalhar uma vida confortável e que pouco condiz, acrescentam, à imagem que o Ocidente guarda. As mulheres, sobretudo, garantem que metade do que é dito sobre a condição de género no país é "mentira".