Sérgio Conceição, Álvaro Pacheco e Petit visitam crianças no IPO Porto

Os treinadores Sérgio Conceição, do F. C. Porto, Álvaro Pacheco (Vizela) e Petit (Boavista) visitaram, esta quarta-feira, o IPO do Porto e surpreenderam as criança, numa ação inserida no projeto "EstaBataTemPoderes" , da Fundação da Liga, que transforma as camisolas em batas hospitalares.

Os três técnicos distribuíram sorrisos e camisolas de todos os clubes da Liga e Liga 2 transformadas em batas hospitalares, daí o nome atribuído a esta iniciativa. Sérgio Conceição, treinador dos dragões, vincou a importância desta iniciativa.

"Não nos custa absolutamente nada dar um pouco de tudo aquilo que eles necessitam neste momento: coragem, determinação, perseverança e resiliência. Um conjunto de características com que estamos habituados a lidar diariamente, mas esta causa é muito mais nobre e muito mais importante do que todos os jogos que possa haver nas nossas carreiras e nas nossas vidas. Sinceramente, se pudesse trocar todas as vitórias da minha vida pela vida destas crianças, fá-lo-ia de coração aberto", afirmou o treinador do F. C. Porto.

