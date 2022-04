Sérgio Conceição: "Foi um F. C. Porto muito adulto"

Treinador dos dragões acredita que a equipa foi "muito competente".

Em declarações após a vitória frente ao Sporting, que garantiu a presença dos dragões na final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição elogiou os jogadores portistas, esclarecendo que foram "muito rigorosos".

"Acho que o jogo foi competitivo entre duas grandes equipas, e quando falo de equipas falo de todos os que trabalham diariamente nos clubes. Fizemos um jogo muito bom, fomos muito rigorosos, principalmente no nosso processo defensivo. Parabéns a todos os jogadores, aos elementos da minha equipa técnica por estarmos no Jamor. É verdade que ainda não conseguimos nada, e que ainda temos muito trabalho pela frente, mas é positivo. Foi um F. C. Porto muito adulto, muito sólido que conseguiu estar na final", começou por dizer Conceição.

Sobre a possibilidade de Pepe não ter ido a jogo, o técnico portista garantiu ter confiança nos jogadores. "A situação do Pepe era mais a injustiça de ele não estar do que propriamente a falta de soluções. Eu acredito muito nos meus jogadores. Podia jogar o Cardoso, o Marcano, o Rúben Semedo igual. Obviamente que queríamos ter o nosso capitão, mas era mais pela injustiça de não poder estar num clássico, ainda para mais numa meia-final", disse.

O F. C. Porto tem a possibilidade de vencer a "dobradinha" (campeão nacional e Taça de Portugal), mas Sérgio Conceição está apenas focado na próxima partida contra o Braga. "Agora há o próximo jogo em Braga, será muito difícil para nós. Será certamente um jogo com as dificuldades normais de uma equipa bem trabalhada pelo Carlos Carvalhal. Temos de trabalhar e pensar em Braga", esclareceu.