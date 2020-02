Conceição indignado: "Independentemente da cor da pele, somos família"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:39 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição condenou a atitude dos adeptos vimaranenses: "O que se passou é lamentável", disse o técnico.

O F. C. Porto venceu, este domingo, o Vitória de Guimarães no D. Afonso Henriques na 21.ª jornada da Liga e ficou, assim, a apenas um ponto do líder Benfica. Mas, no final do duelo, não houve espaço para festas, já que o encontro ficou marcado pela saída de Marega, depois do avançado ser alvo de comentários racistas vindos das bancadas. E Sérgio Conceição não escondeu a indignação.

"Eu gosto de falar do jogo, da dinâmica, mas o jogo passa para segundo plano quando acontece algo do género. Estamos completamente indignados. Sei a paixão que existe no Vitória pelo clube, mas acho que a maior parte dos adeptos não se revê no que se passou aqui hoje. Insultaram desde o aquecimento o Marega. Somos uma família, independentemente da nacionalidade, cor da pele, cor do cabelo. Somos humanos e merecemos respeito. O que se passou aqui foi lamentável", atirou, abandonado a flash logo de seguida.