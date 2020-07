Sérgio Conceição: "Marega é um grandíssimo profissional"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:39 Facebook

O treinador do F. C. Porto deixou elogios ao avançado e informou que Sérgio Oliveira não deve jogar mais esta época.

A vitória dos dragões nesta quinta-feira frente ao Tondela ficou marcada por uma atitude de Marega: O avançado do F. C. Porto sofreu uma grande penalidade e queria converter o castigo máximo, mas Sérgio Conceição escolheu Fábio Vieira para marcar. Marega ficou irritado com a decisão, chutou a bola para longe e não festejou quando o jovem marcou o terceiro golo dos azuis e brancos. Depois do apito final, dirigiu-se diretamente para os balneários.

O treinador dos dragões garantiu, no final do jogo, que o assunto estava "resolvido". "É um tema que se resolve em família. Marega é um grandíssimo profissional. Trabalha muito. Fábio é um menino que está a aparecer. Se vissem lá dentro o que os jogadores fizeram... É fantástico. Temos um grupo forte. Um momento menos bom de um jogador e é tudo falado, não é a primeira, nem será a última vez. Está tudo resolvido, não há caso, não há questão, houve um mal-entendido antes da marcação do penálti. Já estive com o grupo no balneário".

Sérgio Conceição informou ainda que o médio Sérgio Oliveira, que saiu lesionado ainda na primeira parte, não deve jogar mais esta época: "O Sérgio tem um problema muscular e vai ser difícil voltar a jogar esta época".

Quanto ao triunfo frente ao Tondela, o técnico considerou que foi um jogo "bem conseguido": "Já é um hábito os adversários pensarem mais na organização defensiva. Mas compreendo, já treinei equipas que lutavam pela permanência. Apresentaram-se com duas linhas de cinco mas não tenho de falar da estratégia do adversário, só de encontrar soluções para desmontar esse processo defensivo. Foi o que tentámos fazer. O importante foi o resultado dentro de um jogo bem conseguido. Não foi espetacular mas foi bem conseguido"

O F. C. Porto venceu (3-1) o Tondela, esta quinta-feira na Beira, na 31.ª jornada da Liga.

Danilo, que saiu do banco para render o lesionado Sérgio Oliveira - o médio português lesionou-se após um choque com João Pedro-​​​​​​, inaugurou o marcador no início da segunda parte, na sequência de um pontapé de canto de Alex Telles.

Na segunda parte, Marega, após uma boa jogada de Corona, ampliou a vantagem mas Ronan reduziu para os beirões, de grande penalidade. Também de penálti, Fábio Vieira marcou o terceiro golo do F. C. Porto e sentenciou o jogo em Tondela.

Com este resultado, a equipa azul e branca pode sagrar-se campeã ainda esta quinta-feira, caso o Benfica perca frente ao Famalicão.

Na próxima jornada, frente ao Sporting, Sérgio Conceição não poderá contar com Corona e Uribe, que viram o quinto cartão amarelo.