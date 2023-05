Sérgio Conceição recusa dizer quem é que merece ganhar o campeonato

Nuno A. Amaral Hoje às 12:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto continua a acreditar no título, mesmo estando dependente de uma derrota do Benfica, e garante que os dragões vão "lutar até ao último segundo"

Na antevisão da 34.ª jornada do campeonato, Sérgio Conceição manteve o discurso de "acreditar até ao fim" e é isso que vai fazer "até às 20 horas" deste sábado. "Sempre disse que íamos lutar até ao último segundo", afirmou o técnico portista, recusando dizer qual é a equipa que merece chegar ao título: "Nós estamos a fazer o nosso trabalho. É o que eu tenho a dizer. Isso de merecer ou não merecer...".

"Se estamos nesta posição, é porque não fizemos tão bem as coisas em jogos contra equipas teoricamente mais acessíveis. Temos dois títulos ganhos, a Supertaça e a Taça da Liga, e estamos a disputar os outros dois. Um decide-se amanhã e não dependemos de nós. O outro só se decide no outro domingo e aí dependemos de nós", referiu o técnico portista, recusando antever o que possa suceder no jogo entre o Benfica e o Santa Clara.

PUB

"Nunca falei do que se passa noutros campos e não é hoje que o vou fazer", afirmou, sem comentar igualmente a nomeação do árbitro Rui Costa e de Tiago Martins, este no VAR, para o jogo no Estádio da Luz: "No nosso jogo, vamos ter o melhor árbitro português. Do outro não falo".

Sobre o facto de o F. C. Porto ter recuperado oito pontos de desvantagem em relação ao Benfica nas últimas jornadas e, mesmo assim, poder vir a "morrer na praia", o treinador dos dragões deixou um sinal de orgulho.

"Fomos perseverantes. Essa é uma característica da nossa equipa, dos meus jogadores, deste clube e desta região. Esta segunda volta está a ser ainda melhor do que a do campeonato anterior, no qual batemos o recorde de pontos. O início foi mais difícil. Houve jogos em que estivemos bem posicionados para ganhar, ou no mínimo para empatar, e não o conseguimos. Houve algumas coincidências pelo meio e jogos em que perdemos por culpa de terceiros, mas não quero ir por aí", sublinhou.