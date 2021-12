Conceição também deve falhar próximos dois jogos do F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 15:17 Facebook

Decisão da providência cautelar para suspender castigo de 15 dias aplicado ao treinador dos dragões será igualmente tomada pelo Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) e deverá ser idêntica à do processo de Jorge Jesus

Sérgio Conceição fez na quarta-feira um pedido de providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ao acórdão do Conselho de Disciplina da FPF que lhe ditou um castigo de 15 dias, na sequência de críticas à arbitragem do jogo da época passada com a B SAD, disputado a 4 de fevereiro. Ao que o JN apurou, o TAD enviou o processo para o TCAS, cuja decisão deverá ir no sentido da que já tomou relativamente a Jorge Jesus, embora não tenha sido ainda anunciada.

O treinador do Benfica também foi suspenso por 15 dias, num processo diferente do de Conceição, mas igualmente relacionado com críticas à arbitragem, neste caso do jogo da temporada passada com o F. C. Porto, realizado a 6 de maio.

Esta quinta-feira, o clube da Luz anunciou que o TCAS recusou a providência cautelar de Jesus, pelo que, se o TAD não apreciar o recurso em tempo útil, o técnico falhará os dois próximos jogos das águias, em casa com o Marítimo (dia 19) e com o F. C. Porto no Dragão (dia 23), este a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Segundo o comunicado do Benfica, Jesus regressará ao banco no clássico do campeonato com os portistas (dia 30), também na Invicta.

Ao que foi possível apurar, a única diferença entre os dois processos é que o F. C. Porto apresentou a providência cautelar no TAD, que a enviou para o TCAS, enquanto o Benfica o fez diretamente no Tribunal Central Administrativo, com o resultado já conhecido de indeferimento.

Caso venha a confirmar-se uma decisão idêntica, e depois de já ter ficado de fora da partida da Taça da Liga com o Rio Ave, Conceição falhará o jogo dos dragões em Vizela (dia 19) e o clássico da Taça com o Benfica, devendo voltar ao banco portista no duelo do campeonato com as águias.