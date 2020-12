Sérgio Vieira: "Como é que alguém que está sentado em frente a uma televisão não consegue ver?"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:10 Facebook

No rescaldo da derrota frente ao Sporting em Alvalade, o treinador do Farense deixou críticas à arbitragem e considerou que a equipa algarvia não merecia perder.

"Só tenho de dar os parabéns aos jogadores, foram guerreiros. Tivemos de manter o que tínhamos feito no último jogo e vir a casa do primeiro classificado fazer um jogo como fizemos. Uma palavra aos nossos adeptos: sei que eles querem pontos, mas pouco a pouco vamos subir e terminar numa posição fantástica, o grupo de trabalho tem essa capacidade", começou por dizer Sérgio Vieira.

O jogo com o Sporting ficou decidido graças a uma grande penalidade, já perto do apito final. Uma decisão com a qual o treinador dos algarvios não concorda.

"Já tivemos oportunidade de ver as imagens e não entendemos como é que alguém que está sentado em frente a uma televisão não consegue ver que o Defendi vai disputar o lance, toca na bola e no seguimento, há o contacto com a cabeça do adversário, que também tenta disputar a bola. É uma ação completamente natural, mas há quem não ache e foi assim que perdemos. Faz parte do jogo, isto tem três equipas e temos de respeitar, não é algo que possamos controlar", acrescentou.

Sobre a confusão após o apito final, Sérgio Vieira deixou uma garantia aos adeptos.

"Tal como o Sporting, nós também: onde vai um vão todos. E quando vão todos de um lado e outro, dão-se essas confusões, emoções. Em relação a nós, podem contar: em qualquer campo, contra qualquer adversário, iremos todos juntos e iremos sorrir mais vezes do que iremos sofrer"

O Sporting venceu (1-0), este sábado, o Farense em Alvalade na 10.ª jornada da Liga. Clube de Alvalade vai passar o Natal na liderança do campeonato.