Sousense reage à pancadaria em Gondomar: "Total repúdio"

O Sousense emitiu, esta segunda-feira, um comunicado no qual repudia o episódio de violência que aconteceu este domingo, em Gondomar, durante o desafio que opôs a União Desportiva de Sousense e o Gondomar Sport Clube, no escalão de juvenis.

Numa nota enviada ao JN, o clube manifestou "total repúdio" e afirmou que se prontificou a colaborar com as autoridades.

"No seguimento do episódio ocorrido na manhã de ontem no nosso estádio, a Direcção do União Desportiva Sousense vem por este meio manifestar total repúdio e distanciamento em relação a qualquer acto de violência. Independentemente das motivações que precederam os incidentes, é inaceitável e injustificável o desencadear da situação nos actos de violência presenciáveis na gravação de vídeo. O Clube não se revê nestes actos, sejam provocados ou incitados por adeptos do Sousense, ou de qualquer outro Clube, defendendo que a violência deve ser banida do futebol. Ocorrências desta natureza não dignificam o desporto, no entanto não são representativas do futebol de formação nem desta Instituição em particular. Mais se ressalva que não há qualquer atleta, treinador ou dirigente do Clube envolvido no incidente, e que os responsáveis do Sousense se prontificaram a colaborar com as autoridades no sentido de apaziguar as hostes envolvidas e identificar os responsáveis pela situação. O Clube vai também apurar internamente o sucedido e agir em conformidade, para evitar que este tipo de situações voltem a acontecer", pode ler-se.

Um jogo de futebol de formação acabou com pais e jogadores envolvidos em cenas de pancadaria. Os confrontos ocorreram durante o desafio que, na manhã de domingo, opôs a União Desportiva de Sousense e o Gondomar Sport Clube, no escalão de juvenis. Uma mulher foi transportada ao hospital e ninguém foi detido.

O dérbi entre vizinhos disputou-se no Estádio 1º de Dezembro, na Foz do Sousa, Gondomar, contou para a I Divisão de Juvenis da Associação de Futebol do Porto e foi jogado entre atletas com menos de 17 anos. No final, a equipa visitante, o Gondomar Sport Clube, venceu pela diferença mínima, um jogo que acabou com o resultado em 2-3 e nada fazia prever o que se seguiria,

Já após o derradeiro apito do árbitro, os pais dos jogadores trocaram insultos que, numa bancada composta por mais de 50 adeptos, depressa degeneraram em agressões. Pontapés e socos fizeram algumas pessoas cair por entre as cadeiras da bancada e a confusão instalou-se.

Nesta altura, alguns jogadores do Gondomar Sport Clube, como mostra um vídeo posto a circular nas redes sociais, subiram à bancada e também participaram em confrontos, que a patrulha da GNR, composta por dois militares, não conseguiu controlar.

O reforço policial foi requerido, mas os guardas que entretanto chegaram ao estádio já não intervieram porque, nessa altura, os ânimos estavam mais calmos. Foi nessa ocasião que uma mulher, que sofreu ferimentos ligeiros e desmaiou, foi socorrida e transportada ao hospital pelos bombeiros.

A GNR não efetuou nenhuma detenção porque, apurou o JN, ninguém formalizou queixa.