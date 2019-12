Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:27 Facebook

O Sporting venceu (4-2), este sábado, o Portimonense, em Portimão, e apurou-se para a final four da Taça da Liga. Jackson Martínez, de grande penalidade, inaugurou o marcador. Pouco depois, a equipa da casa ampliou a vantagem graças a um autogolo de Mathieu mas Vietto reduziu. Já no segundo tempo, Rafael Camacho fez o empate para o Sporting e Plata e Luiz Phellype selaram a vitória.

No outro jogo do Grupo C, o Rio Ave perdeu (0-1) frente ao Gil Vicente, resultado que permite a passagem dos leões à próxima fase.

