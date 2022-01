Sporting derrotado com golo ao cair do pano

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 22:31 Facebook

Leões perderam na receção ao Braga graças a um golo de Gorby aos 90+7.

No jogo grande da jornada 19 da Liga portuguesa, o Sporting foi derrotado por 2-1 na receção ao Braga e pode ver o F. C. Porto a aumentar a distância na liderança do campeonato, em caso de vitória dos dragões sobre o Famalicão (domingo às 20.30 horas).

Na primeira parte, o Braga entrou pressionante mas com dificuldades em chegar à baliza adversária quando tinha a posse de bola. O Sporting conseguiu encontrar espaços para atacar, aproveitando a largura dos laterais Esgaio e Matheus Reis para criar perigo. O jogo estava mais inclinado para os leões e o coletivo liderado por Ruben Amorim chegou ao golo através de um grande passe de Matheus Nunes, a encontrar a desmarcação de Pedro Gonçalves, que finalizou com classe.

No segundo tempo, o Braga colocou Abel Ruiz no lugar de Vitinha e mostrou vontade de ir atrás do resultado. Aos 52 minutos, Galeno converteu o penálti cometido por Matheus Reis e empatou o jogo. No decorrer da segunda parte, motivado pelo golo, o Braga mostrou-se mais competitivo e atrevido na altura de procurar o golo. Ambas equipas disputaram bem a partida e criaram oportunidades de golo. Perto do final, os dois conjuntos tiveram chances para marcar, mas foi mesmo o Braga a levar a melhor. Aos 90+7, Jean Gorby teve tempo e espaço para rematar de fora da área e dar a vitória aos minhotos num final emocionante.

Com esta derrota, o Sporting soma 47 pontos e pode ver o F. C. Porto a ficar a seis pontos de vantagem na liderança da Liga portuguesa, caso os dragões vençam o Famalicão. O Braga continua seguro no quarto lugar, com 35 pontos conquistados.