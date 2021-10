Tarde de pesadelo para Cristiano Ronaldo: Liverpool goleia United por 5-0

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:24 Facebook

O Liverpool goleou (0-5), este domingo, o Manchester United em Old Trafford na nona jornada da liga inglesa. Diogo Jota marcou e Salah fez um hat-trick e história na Premier League.

As críticas aos "red devils", principalmente ao treinador Ole Gunnar Solskjaer, dados os resultados e as exibições aquém do esperado, já eram muitas. Mas depois deste domingo, prometem subir de tom. Vindo de um triunfo sofrido (3-2) na Champions, frente à Atalanta, só conseguido graças a um golo de Cristiano Ronaldo já perto do fim, o Manchester United teve uma tarde de autêntico pesadelo, diante do rival Liverpool. Ao intervalo, já perdia por 4-0, um resultado histórico, uma vez que os "red devils" nunca tinham chegado ao fim da primeira parte a perder por tantos em casa.

Com Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no onze, a primeira oportunidade até surgiu nos pés do médio ex-Sporting, logo aos quatro minutos, que sem oposição acabou por rematar para a bancada. Um minuto depois, o Liverpool fez o primeiro golo da tarde, por Keita, que isolado perante De Gea e não falhou. E, a partir de então, foi um autêntico festival de golos.

Diogo Jota ampliou a vantagem, depois de um erro de Luke Shaw e Maguire, numa tarde em que a defesa do Manchester United esteve irreconhecível. Salah marcou o terceiro golo, tornando-se no jogador africano com mais golos na história da Premier League, e ainda fez o quarto, após assistência de Diogo Jota, ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, Salah festejou outra vez e acabou por fazer um hat-trick, numa tarde de sonho para o jogador egípcio e numa altura em que os adeptos do Manchester United começavam a abandonar o estádio, Cristiano Ronaldo ainda fez o gosto ao pé - mas o golo foi anulado por fora de jogo - e Pogba foi expulso 15 minutos depois de ter entrado, por uma falta dura sobre Keita, que acabou por deixar o relvado de maca.

Uma tarde de pesadelo no Teatro dos Sonhos.

Veja os golos: