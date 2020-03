UEFA poderá atribuir título de campeão a quem lidera hoje o campeonato

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:38 Facebook

A UEFA vai reunir-se, esta terça-feira, com os 55 representantes das federações e, segundo o jornal espanhol "AS", há já algumas hipóteses em cima da mesa relativamente aos títulos de campeão das principais ligas.

Os principais campeonatos, bem como as provas europeias, estão suspensas devido ao surto do novo coronavírus e a continuidade das competições é ainda uma incógnita. Esta terça-feira, a UEFA tem uma reunião marcada com os 55 representantes das federações para tomar decisões sobre três tópicos: o adiamento do Europeu para 2021, a conclusão da Liga dos Campeões e da Liga Europa e a atribuição dos títulos de campeão.

Sobre este último tópico, avança o "AS", já há uma ideia para caso as competições não sejam retomadas: declarar vencedor quem liderava a classificação até ao momento da interrupção. No caso português, o F. C. Porto conquistaria o 29.º campeonato, já que lidera com um ponto de vantagem em relação ao Benfica.

É preciso recuar até 1999 para rever uma situação parecida a esta, quando a UEFA, na altura presidida pelo sueco Lennart Johansson, decidiu dar o título de campeão ao Partizán de Belgrado, na altura líder quando o campeonato sérvio teve de ser suspenso a dez jornadas do fim por causa da guerra dos Balcãs.

A possibilidade de os campeonatos recomeçaram é ainda, todavia, uma convicção da UEFA, sobretudo se o Europeu for adiado, o que deixará datas livres.