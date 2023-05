UEFA proíbe Benfica de vender bilhetes para próximo jogo fora

JN Hoje às 17:00, atualizado às 17:21 Facebook

O Benfica informou, esta terça-feira, que foi sancionado pela UEFA devido ao comportamento dos adeptos no jogo com o Inter de Milão, em San Siro​​​​​, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

De acordo com o clube da Luz, a UEFA proibiu os encarnados de vender bilhetes para o próximo jogo fora nas provas europeias, para além de ter sido sancionado com uma multa de 35 mil euros. Na mesma nota, as águias garantem que não vão descartar um recurso.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi sancionado pela UEFA com uma multa de 35 000 euros e a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo a ter lugar fora nas competições europeias. A sanção em causa resulta dos incidentes verificados aquando do jogo Inter de Milão-Benfica, no passado dia 19 de abril. O Sport Lisboa e Benfica vai avaliar a possibilidade de recorrer desta decisão da qual foi notificado hoje pela UEFA", pode ler-se.

A 19 de abril, no encontro entre Inter e Benfica, em Itália, que ditou a eliminação da equipa de Roger Schmidt da Champions, verificaram-se vários incidentes antes, durante e depois do jogo, com os adeptos encarnados a atirarem tochas e potes de fumos em direção aos apoiantes italianos que estavam na bancada inferior do Estádio Giuseppe Meazza.