União da Madeira corre o risco de desaparecer

Clube madeirense tem uma dívida superior a sete milhões de euros. No último jogo do Campeonato de Portugal não se apresentou em campo.

É a "morte anunciada" do União da Madeira, clube com grande historial no futebol nacional, depois do Tribunal do Funchal ter declarado a insolvência da associação desportiva.

Neste momento, o clube não tem bens para fazer face aos credores já que a dívida estimada é superior a sete milhões de euros. Sendo assim, a Direção do União da Madeira terá sérias dificuldades para manter o clube aberto e em atividade desportiva.

No fim de semana, no jogo frente ao Merelinense, de atraso do Campeonato de Portugal, o União da Madeira perdeu o desafio por falta de comparência.