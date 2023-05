Veja as imagens: Elfyn Evans despista-se em Mortágua e destrói Yaris

Elfyn Evans, um dos líderes do Mundial WRC, teve um dia para esquecer, esta sexta-feira, na primeira etapa do Rali de Portugal. O piloto galês despistou-se na classificativa de Mortágua e destruiu o Toyota Yaris GR.

Evans chegou à prova portuguesa em igualdade pontual com Sébastien Ogier e com boas perspetivas de se isolar no comando do campeonato uma vez que o piloto gaulês não integra a lista de inscritos da quinta prova do calendário do Campeonato do Mundo.

PUB

No entanto, o facto de ser o primeiro a ir para os troços prejudicou Evans que, ao longo da manhã, foi perdendo tempo para os principais rivais, mas o grande drama estava reservado para a antepenúltima especial do dia.

Evans despistou-se em Mortágua e o Toyota Yaris GR ficou em muito mau estado, mas tanto o piloto como o co-piloto não sofreram quaisquer ferimentos.