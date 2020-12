Vertonghen: "Benfica é o melhor que me podia acontecer"

JN Hoje às 18:05 Facebook

O central belga conta o processo que o trouxe para a Luz esta temporada e dá como praticamente adquirido terminar a carreira de águia ao peito.

Vertonghen foi uma das contratações mais sonantes do Benfica para esta temporada. O central belga, de 33 anos, chegou a custo zero, depois de ter terminado a ligação ao Tottenham e diz ter feito a escolha certa.

"Estava num barco em Amesterdão quando o meu empresário me ligou para falar do interesse do Benfica. O Benfica queria dar-me um contrato de três anos com a minha idade e depois de uma época menos boa. Achei que era uma prova de confiança e reconhecimento. Um contrato de três anos colocou-me à vontade e eu queria estabilidade. O Benfica é um grande clube, com um belo estádio, uma história rica e uma boa academia, é o Ajax de Portugal. Era a melhor coisa que me poderia acontecer, assinar um contrato de três anos com um clube que tem ambições na Europa e numa bela cidade", disse Vertonghen, em entrevista à rádio e televisão belga "Sporza".

Ligado por três anos ao Benfica, Vertonghen terá 36 no final do contrato e praticamente garante que terminará a carreira na Luz.

"Nunca digo nunca, mas provavelmente este é o meu último destino. Dentro de três anos terei 36, é uma idade abençoada para um jogador de futebol. Talvez acrescente mais um ano, mas é 99% certo que terminarei aqui", vincou.