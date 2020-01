Vídeo íntimo afasta treinador do Málaga. Suspeito detido

Hoje às 12:01 Facebook

O treinador Víctor Sánchez del Amo, que comanda o Málaga, da segunda divisão do campeonato espanhol, admitiu publicamente ter sido alvo de "extorsão", depois de um vídeo íntimo, cuja publicação estava a ser usada como ameaça, ter sido divulgado. O responsável pelo crime foi detido.

O suspeito de estar implicado no caso é um homem de 41 anos, de nacionalidade espanhola, detido na sexta-feira por agentes da Polícia Nacional, em Córdoba, e entretanto colocado em liberdade.

A imprensa espanhola avançam que as autoridades continuam a investigar o caso, depois de, na terça-feira passada, Víctor Sánchez ter denunciado a situação no Twitter. "Quero informar de que estou a ser vítima de um crime contra a minha intimidade com assédio e extorsão. O assunto está nas mãos da Polícia", disse, lembrando depois que "partilhar ou difundir conteúdo íntimo de qualquer pessoa, sem o seu consentimento, também é crime, seja através das redes sociais, mensagens ou qualquer outra via":

No mesmo dia, o Málaga anunciou a suspensão temporária do treinador, de 43 anos, "até que se realize uma investigação completa". A decisão do emblema, que promete dar mais informações "uma vez que estejam esclarecidos os factos", baseia-se "nos acontecimentos recentemente descobertos, e ainda por verificar".

Na sexta-feira, o dirigente do Málaga, Richard Shaheen, afirmou que o clube e o antigo jogador do Real Madrid e da seleção espanhola estão "em conversações para resolver a situação de forma amigável e satisfatória para todos".