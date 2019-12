Vítor Campelos já não é treinador do Moreirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:57 Facebook

O Moreirense anunciou, esta segunda-feira, a rescisão de contrato com o treinador Vítor Campelos.

Em comunicado, a equipa de Moreira de Cónegos afirma que chegou a acordo para a quebra do vínculo "da forma mais cordial".

"O Moreirense Futebol Clube agradece todo o profissionalismo ao treinador Vítor Campelos, ao qual deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais", acrescenta ainda.

Vítor Campelos chegou ao Moreirense no início da época, depois de uma passagem pela equipa B do Vitória de Guimarães. O técnico está de saída após o triunfo (2-1) frente ao Belenenses SAD e deuxa a equipa no 11.º lugar na Liga.