W52-F. C. Porto de fora do Grande Prémio "O JOGO"

A equipa da W52-F. C. Porto não vai alinhar à partida da terceira etapa do Grande Prémio de Ciclismo "O JOGO". A informação foi comunicada à organização pelo diretor desportivo Nuno Ribeiro.

A desistência foi comunicada a Paulo Couto, diretor de prova. O JN tentou contactar o diretor desportivo Nuno Ribeiro, sem sucesso.

Para a prova que arrancou no sábado, o coletivo da W52-F. C. Porto trouxe sete corredores: José Neves, José Gonçalves, Jóni Brandão, Daniel Mestre, Ricardo Vilela, Rui Vinhas e João Rodrigues.

José Neves foi o último vencedor do troféu, disputado no ano passado. José Gonçalves, que integrou a equipa no início da época, estava em terceiro lugar na classificação geral individual, a 32 segundos da camisola amarela.