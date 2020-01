A resposta de Isabel dos Santos no Twitter ao arresto das contas

Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresária angolana Isabel dos Santos começou o ano a responder às acusações de que é alvo pela Justiça do seu país. No Twitter acusa o atual governo angolano de perseguição à família.

Foram cinco tweets em pouco mais de uma hora. Isabel dos Santos usou a rede social para contra-atacar o arresto por parte do Tribunal angolano das contas e das suas empresas, assim como do marido, Sindika Dokolo, e de Mário Silva, chairman da Efacec e administrador da NOS . "Numa altura em que é vital o investimento estrangeiro para a economia angolana, esta confiscação motivada por questões políticas é um mau sinal para o setor privado", escreveu a empresária, que não augura um "futuro brilhante" para o "estado de direito em Angola".

"Ignorar os direitos de defesa que são a base fundamental de qualquer sistema de justiça credível ilustra o ressurgimento da arbitrariedade em Angola", sublinha a empresária. Com uma fortuna de 2,2 mil milhões de dólares, calculada pela "Forbes", Isabel dos Santos é uma das duas multibilionárias de África e a única bilionária de Angola, desde 2013. A saída do pai, José Eduardo dos Santos, da presidência angolana e a sua destituição da liderança da Sonangol abriram espaço às investigações sobre a forma como amealhou a riqueza.

No Twitter, a angolana diz mesmo que se trata da "primeira vez, desde a guerra que o direito de propriedade foi violado, com recurso a mentiras". O julgamento, de que diz ser vítima, "foi feito em segredo total sem que os advogados ou os diretores das companhias fossem informados dos procedimentos". "Não tive direito a recurso", lamenta, afirmando tratar-se de um "julgamento sumário".

No último dos tweets, a empresária volta a apelar à confiança e tranquilidade dos colaboradores, escrevendo que incentivou as equipas e as famílias ligadas ao destino das empresas a "não cederem à dúvida ou ao desânimo". "Continuaremos trabalhando com comprometimento, que sempre esteve no centro de nosso sucesso", disse.