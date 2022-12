Cinco gestores da TAP renunciaram desde 2020

Companhia não esclarece se, tal como Alexandra Reis, foram indemnizados. Ex-secretária de Estado foi despedida, pediu 1,5 milhões para sair e deram-lhe 500 mil.

Desde que o Estado deu início ao auxílio financeiro à TAP - a primeira tranche foi paga a 17 de julho de 2020 -, Alexandra Reis não foi a única administradora a deixar a companhia nacional. Há mais quatro casos de saídas de administradores e, em todos eles, a empresa anunciou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que os gestores renunciaram aos cargos. Falta saber, e a TAP não esclarece apesar do pedido de informação do JN, se também foram pagas indemnizações.

Na terça-feira à noite, os ministérios das Finanças e das Infraestruturas e Habitação deram a conhecer a justificação da TAP sobre a saída de Alexandra Reis e ficou a saber-se que a antiga gestora foi despedida. Poucas horas depois Fernando Medina anunciava a sua saída do Governo.