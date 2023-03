EDP paga 8,57 milhões de euros brutos a Conselho de Administração Executivo em 2022

JN/Agências Hoje às 18:44 Facebook

A EDP pagou o montante global ilíquido, aos membros do Conselho de Administração Executivo, em 2022, de 8,57 milhões de euros, sendo uma parte referente ao mandato de 2018-2020 e o restante pelo período 2021-2023.

Segundo o relatório e contas da empresa referente ao ano passado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "o montante global ilíquido, pago pela EDP, aos membros do Conselho de Administração Executivo em 2022 foi de 8.577.244 euros, sendo 4.882.553 euros relativos ao mandato 2021-2023 iniciado em 19 de janeiro de 2021 e 3.694.691 euros relativos ao mandato 2018-2020".

O presidente executivo (CEO) da elétrica, Miguel Stilwell de Andrade, com valores acumulados referentes aos dois mandatos, recebeu no ano passado 1,8 milhões de euros.

De acordo com o documento, nas remunerações dos administradores do mandato de 2018-2020 inclui-se ainda o antigo presidente executivo António Mexia, que recebeu, em 2022, 692,7 mil euros, em remuneração variável plurianual, referente a 2019.

Também João Manso Neto, que agora lidera a Greenvolt, recebeu 499,4 mil euros de remuneração variável plurianual.

Recorde-se que a EDP resolveu pagar, até este ano, aos dois ex-administradores, pela obrigação de não concorrência, mas João Manso Neto desistiu deste acordo para voltar à gestão de empresas.

Assim, "este ano foram pagos como contrapartida da obrigação de não concorrência ao Dr. António Mexia 400.000 euros, em janeiro e julho, perfazendo um total de 800.000 euros, assim como o montante agregado de 145.896,72 euros relativo a prémios de seguro de saúde e de seguro de vida e de Seguro de Vida PPR. Em maio de 2022, foi ainda restituído o montante de 73.375,83 euros relativo ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares retido com referência ao ano de 2021", segundo o mesmo relatório.

A EDP totalizou 679 milhões de euros de lucro em 2022, mais 3% do que no ano anterior, segundo anunciou, no dia 01 de março, à CMVM.

Segundo a informação remetida ao mercado, em 2021, o resultado líquido atribuído aos acionistas da elétrica foi de 657 milhões de euros.

Para os resultados de 2022 contribuíram a atividade de renováveis na Europa e as operações de redes de eletricidade no Brasil.

No sentido inverso, a seca extrema registada em Portugal "penalizou fortemente" os resultados da EDP.