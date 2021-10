Regulamento passatempo "Amigos Felizes"

Hoje às 00:00 Facebook

1. OBJETO

A Global Notícias-Media Group, S.A., através das suas marcas "Jornal de Notícias" e "Notícias Magazine", e a RNA Seguros, S.A., através da sua marca "All4Pets", desafiam as famílias lançando um passatempo com o objetivo de enviar pequenos vídeos, com situações divertidas dos seus cães e gatos.

As famílias deverão elaborar um pequeno vídeo, assinalando uma situação caricata e divertida, tendo como protagonistas os seus cães e/ou gatos de estimação.

2. Mecânica de participação

Partilha de vídeos de cães e gatos na rede social Tik Tok, identificando-os: @AMIGOSFELIZESALL4PETS e #amigosfelizesall4pets

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Este passatempo destina-se a todas as famílias com cães e gatos de estimação.

4. DIREITO DE AUTOR

Os participantes garantem ser os autores dos trabalhos enviados e, nessa qualidade, cedem os seus direitos de autor, bem como quaisquer outros direitos eventualmente existentes sobre os mesmos, para que possam ser utilizadas no "Jornal de Notícias" e na revista "Notícias Magazine", nas plataformas digitais e nos outros meios propriedade da Global Notícias-Media Group, S.A., e nas plataformas digitais da marca "All4pets", para fins de informação e divulgação da iniciativa, sem que isso lhes dê direito a qualquer compensação, não podendo ser imputado à Global Notícias-Media Group, S.A. ., qualquer tipo de responsabilidade por esse facto, nomeadamente no caso de eventuais reclamações de terceiros referentes à divulgação das referidas imagens.

5. CALENDÁRIO:

A presente ação terá o seguinte calendário:

a) Partilha e votação dos vídeos de 31 de Outubro a 30 de Novembro

b) Divulgação dos premiados a 5 de Dezembro

6. SELEÇÃO

Os 3 vídeos premiados serão aqueles que ao longo do período referido na alínea a) do art 5º tiverem mais " gostos" .

7. DIVULGAÇÃO DOS PARTICIPANTES SELECIONADOS

A divulgação dos premiados será feita em jn.pt e notíciasmagazine.pt no dia 5 de Dezembro de 2021.

8. PRÉMIOS

1° Lugar - Prémio all4pets Premium - 1. Garrafa com 900 ml com dois compartimentos (sólidos/para ração e líquidos/para água) e um fecho de segurança; 2. Tigela dobrável (sólidos/para ração e líquidos/para água) com mosquetão de fixação em metal; 3. bola - brinquedo; 4. lenço coleira; 5. Porta-chaves em formato de osso com dispensador de sacos para animais de estimação; 6. medalha para coleira e 7. bolsa mochila.

Banho e tosquia (ou em alguma parceiro da rede a nível nacional)

Código promocional de 15% de desconto vitalício na adesão dos planos All4pets Essencial (de 6.95€/mês por 5.90€/mês), All4pets Top (de 13.60€/mês - 11.56€/mês) ou All4pets Premium (de 17.95€/mês por 15.25€/mês). Válido até 31 de dezembro de 2021.

*Seguro completo para proteger o seu amigo de 4 patas: Coberturas que vão desde despesas médicas; enfermagem, exames e medicamentos até uma proteção para casos de desemprego na família.

2° Lugar - Prémio all4pets Top - 1. garrafa com 900 ml com dois compartimentos (sólidos/para ração e líquidos/para água) e um fecho de segurança; 2. Tigela dobrável (sólidos/para ração e líquidos/para água) com mosquetão de fixação em metal; 3. bola - brinquedo; 4. lenço coleira; 5. Porta-chaves em formato de osso com dispensador de sacos para animais de estimação; 6. medalha para coleira e 7. bolsa mochila.

Código promocional de 15% de desconto vitalício na adesão dos planos All4pets Essencial (de 6.95€/mês por 5.90€/mês), All4pets Top (de 13.60€/mês - 11.56€/mês) ou All4pets Premium (de 17.95€/mês por 15.25€/mês). Válido até 31 de dezembro de 2021.

*Seguro com coberturas especiais: vacina anual, assistência 24 horas, desaparecimento e/ou roubo do seu amigo de 4 patas, internamento e cirurgia.

3° Lugar - Prémio all4pets Essencial - 1. garrafa com 900 ml com dois compartimentos (sólidos/para ração e líquidos/para água) e um fecho de segurança; 2. Tigela dobrável (sólidos/para ração e líquidos/para água) com mosquetão de fixação em metal; 3. bola - brinquedo; 4. lenço coleira; 5. Porta-chaves em formato de osso com dispensador de sacos para animais de estimação; 6. medalha para coleira e 7. bolsa mochila.

Código promocional de 15% de desconto vitalício na adesão dos planos All4pets Essencial (de 6.95€/mês por 5.90€/mês), All4pets Top (de 13.60€/mês - 11.56€/mês) ou All4pets Premium (de 17.95€/mês por 15.25€/mês). Válido até 31 de dezembro de 2021.

*seguro que tem por objetivo reduzir as despesas rotineiras, sejam elas serviços médicos, de bem -estar ou de alimentação. Cobertura de responsabilidade civil e um serviço de assistência disponível 24horas por dia, sem limite de utilização e idade.

Os premiados serão contactados por mensagem privada.

Os prémios serão entregues nos trinta dias subsequentes ao término do passatempo, ou seja, até 30 de Dezembro de 2021, valendo esta mesma data para o direito de reclamação dos mesmos.

9. PRIVACIDADE / DADOS PESSOAIS

9.1. Os dados pessoais recolhidos na presente iniciativa destinam-se exclusivamente a possibilitar a gestão das candidaturas. Serão recolhidos e tratados os seguintes dados: nome, morada, número de telefone e endereço de correio eletrónico.

9.2. Ao candidatar-se os participantes dão o seu consentimento expresso e inequívoco ao tratamento dos seus dados pessoais no âmbito acima definido.

9.3. A Global Notícias-Media Group, S.A., com escritório na Rua Tomás da Fonseca, Torre E, Piso 3º, 1600-209 Lisboa, pessoa coletiva n.º 502535369, é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais dos participantes e garante a segurança e confidencialidade dos mesmos.

A Global Notícias-Media Group, S.A. tratará os dados pessoais com respeito pela legislação de proteção de dados pessoais aplicável, para a finalidade de gestão da participação na iniciativa, bem como para efeitos de promoção da mesma, podendo designadamente divulgar os seus dados (nome) em diversos meios (como sejam páginas da Internet e redes sociais).

9.4. A Global Notícias-Media Group, S.A. assegura a existência de mecanismos e níveis adequados de segurança destinados a proteger os dados que são tratados, de acordo com as exigências legais. No entanto, os participantes, aquando do envio/submissão dos dados, deverão tomar as medidas de proteção necessárias à navegação na Internet, a fim de evitar que os dados disponibilizados possam ser visualizados por terceiros não autorizados.

9.5. Os dados pessoais dos participantes poderão ser divulgados no site www.jn.pt e www.noticiasmagazine.pt e poderão ser igualmente reproduzidos na edição papel do "Jornal de Notícias" e na revista "Notícias Magazine"., bem como pela RNA Seguros, S.A., no site da sua marca "All4Pets".

9.6. Os dados pessoais dos participantes serão mantidos pelo prazo máximo de 30 dias contados desde a conclusão da iniciativa.

9.7. São facultados aos participantes os direitos de oposição, de acesso, de retificação, de portabilidade e de apagamento dos dados pessoais que lhes digam respeito, a exercer por meio de comunicação para endereço de correio eletrónico dados@globalmediagroup.pt.

9.8. A Global Notícias-Media Group, S.A. dispõe de um encarregado de proteção de dados que poderá ser contactado por meio do endereço de correio eletrónico dpo@globalmediagroup.pt.

9.9. O titular dos dados dispõe igualmente do direito de apresentar reclamações junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A Global Notícias-Media Group, S.A. reserva-se o direito de alterar os termos da iniciativa sem necessidade de aviso prévio, passando os mesmos a vigorar logo após a sua divulgação.

10.2. Para esclarecimento de dúvidas ou pedidos de informação sobre a presente iniciativa, os

participantes poderão contactar a Global Notícias-Media Group, S.A. através do seguinte endereço de email: marketing@globalmediagroup.pt

10.3. A participação na presente iniciativa implica a total aceitação dos seus termos e condições.