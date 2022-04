FMI corta crescimento da riqueza portuguesa para 4% este ano

JN/Agências Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O crescimento da economia portuguesa deverá abrandar para 4% este ano e 2,1% em 2023, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), que nas Previsões Económicas Mundiais, divulgadas esta terça-feira, cortou as perspetivas para Portugal.

De acordo com a atualização das previsões económicas mundiais, o FMI reviu em baixa de 1,1 pontos percentuais (pp) as perspetivas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal para este ano, para 4%, face aos 5,1% previstos em outubro.

A instituição presidida por Kristalina Georgieva também cortou a projeção de crescimento para 2023 para 2,1%, quando em outubro estimava 2,5%.

O FMI torna-se, assim, a instituição mais pessimista entre as principais instituições nacionais e internacionais sobre a expansão do PIB português este ano.

O Governo português prevê um crescimento de 4,9%, tal como o Banco de Portugal, enquanto o Conselho das Finanças Públicas estima uma expansão de 4,8%.

Já a Comissão Europeia vê o PIB português a avançar 5,5% e a OCDE 5,8%.

Segundo as previsões divulgadas hoje, o FMI espera ainda que o saldo da balança corrente portuguesa passe de --1,1% do PIB em 2021 para -2,6% em 2022, caindo para -1,4% em 2023.

PUB

O FMI prevê também que a taxa de desemprego se fixe em 6,5% este ano e recue ligeiramente para 6,4% em 2023.