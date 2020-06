Função Pública só aceita teletrabalho com mais dinheiro

João Queiroz Hoje às 07:38, atualizado às 07:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Sindicatos exigem aumentos salariais ou progressões na carreira. Governo e parceiros sociais começam a negociar hoje as alterações a esta modalidade de trabalho.

Está marcada para hoje a primeira de três reuniões em que vão ser negociadas as alterações à regulamentação do teletrabalho na Administração Pública (AP). O Governo defende que "há margem para densificar o que for preciso na lei", para que o recurso a este regime "possa acontecer de forma mais generalizada". Os sindicatos estão dispostos a ouvir as propostas, mas defendem que o novo enquadramento legal terá forçosamente de passar por compensações salariais ou até por vantagens de progressão na carreira.