Gasolina sobe quatro cêntimos e gasóleo baixa três cêntimos na segunda-feira

A gasolina e o gasóleo deverão ter variações diferentes na próxima segunda-feira, segundo as previsões divulgadas ontem pelo Ministério das Finanças. O gabinete de Fernando Medina prevê que a variação do preço da gasolina se traduza num aumento de 4,1 cêntimos por litro, ao passo que o gasóleo deverá descer 2,8 cêntimos.

Os valores previstos pelo Ministério das Finanças já contêm a revisão do mecanismo semanal do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP). Na segunda-feira, este imposto será diminuído em 1,5 cêntimos para mitigar o aumento do preço da gasolina. Sem o mecanismo, a subida da gasolina seria de 5,6 cêntimos, e não dos 4,1 cêntimos que se preveem.

O mesmo exercício é aplicável ao gasóleo. Sem a intervenção do mecanismo semanal de revisão do ISP, a descida seria de 4,6 cêntimos e não dos 2,8 cêntimos que deverão ser refletidos.

A próxima revisão do mecanismo semanal do ISP está agendada para sexta-feira, dia 27 de maio. Desde outubro, as sucessivas reduções de ISP promovidas pelo Governo permitiram reduzir o preço do litro de gasolina em 24 cêntimos por litro e o do gasóleo em 21,5 cêntimos por litro.