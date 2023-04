Greve dos maquinistas da CP suprimiu 65 comboios

Os maquinistas da CP-Comboios de Portugal cumprem, este sábado, o primeiro dia de um mês em greve. Até às 12 horas foram suprimidas 65 ligações.

Esta manhã de sábado voltou a ficar marcada por perturbações nas ligações ferroviárias, devido a uma greve convocada pelo SMAQ - Sindicato dos Maquinistas.

De acordo com a CP-Comboios de Portugal, dos 341 comboios programados foram suprimidos 65, o que representa 19,1% das ligações por efetuar. Circularam como previsto 276 composições.

No serviço de longo curso, a CP suprimiu três comboios de 22 programados e no serviço regional não foram realizadas 35 ligações de 105 estimadas.

Nos urbanos de Lisboa, foram suprimidos 15 comboios de um total de 131 programados e no Porto não se realizaram 9 comboios em 71 estimados. Em Coimbra, não circularam três composições das 12 previstas.

A greve que teve início este sábado, convocada pelo sindicato SMAQ, prolonga-se até 1 de maio de 2023. Segundo a empresa, "preveem-se perturbações na circulação, com especial impacto no dia 6 de abril", quando este protesto dos maquinistas acumula com outra paralisação convocada pelos sindicatos ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFA, SINFB, SIOFA e STF. Para já não estão decretados serviços mínimos.

A CP informa, no seu site, as supressões previstas entre 1 e 5 de abril. Os utentes podem ainda recorrer à Linha de Atendimento para mais informações (808 109 110, custo de uma chamada para a rede fixa nacional).