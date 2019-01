Cápsulas já valem 206 milhões de euros no mercado de café

Sónia Santos Pereira Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O consumo de café em cápsulas está imparável. Os portugueses gastaram, no ano passado, 205,9 milhões de euros na aquisição deste produto nos híperes, supermercados e lojas tradicionais, um aumento de 9% face a 2017.

Em quantidade, o incremento foi de 11% para 5,2 milhões de quilos. As cápsulas já valem 79% do mercado doméstico de café torrado que, por sua vez, pesa 82% do total do café vendido no retalho. A tendência é para manter a trajetória ascendente.

Segundo dados da Nielsen, o mercado doméstico de café torrado (onde se incluem misturas e sucedâneos) gerou vendas de 260,2 milhões em 2018, mais 6% que no exercício homólogo. Já o consumo de cafés solúveis aumentou 2% para 57,5 milhões. O retalho garantiu assim vendas de café de 317,7 milhões no ano passado, mais 5,6%.