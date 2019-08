Governo decreta crise energética já esta sexta-feira

Hoje às 12:19 Facebook

Em conferência de imprensa, o Governo confirma a aprovação da situação de crise energética entre as 23.59 horas desta sexta-feira e as 23.59 de quarta-feira, dia 21 de agosto.

"O direito à greve não pode pôr em causa outros direitos constitucionais", explicou Vieira da Silva, citando o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), que afirma que os "serviços mínimos podem ser alargados", sempre que se coloque em risco o funcionamento de áreas fundamentais.

De acordo com a PGR, o direito à greve, que é "constitucionalmente consagrado", não "é ilimitado". "Em casos extremos", explicou Vieira da Silva, os serviços mínimos podem "culminar com a manutenção da normalidade funcionamento".

"Com este parecer, resulta uma maior convicção do Governo das medidas que tomou e que serão tomadas numa situação de eventualmente greve", disse Vieira da Silva, que deixou claro que a sua posição, considerando que a "greve é desadequada para a realidade do mês de agosto".

Crise energética já esta sexta-feira

A situação de crise energética, aprovada por conselho de ministros eletrónico, permite que o Governo avance com a mobilização de funcionários do Estado na manutenção da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento."Consoante as regiões do país e as atividades, as necessidade de abastecimento em diferentes zonas não são iguais", disse o ministro.

De acordo com o ministro, os limites de abastecimento na rede prioritária e nos outros postos de combustível estão em vigor a partir de 23.59 horas do dia 11 de agosto, com 15 litros nos postos de emergência e 25 nos outros.

Governo tentará que não seja necessária requisição civil

Vieira da Silva afirmou que o Governo tentará que não seja necessária uma requisição civil, mas, se for necessário, em caso de incumprimento dos serviços mínimos, não hesitará em utilizar todos os instrumentos disponíveis.

O ministro acrescentou ainda que, "se antes disso existirem factos que apontem para a necessidade de a utilizar [uma requisição civil preventiva], o Governo, numa situação extrema, não abdica de nenhum dos instrumentos".