Lotação esgotada leva Metro do Porto a tirar mais bancos nas composições

A Metro do Porto vai avançar com mais uma operação de retirada dos lugares sentados junto às portas de mais de 20 composições, de forma a responder ao aumento do número de passageiros, que é cada vez mais evidente.

Os números falam por si: em maio, a operadora registou um recorde de 6,7 milhões de validações, ultrapassando o máximo anterior: 6,3 milhões em outubro de 2018.

A afluência de passageiros acentuou-se após a entrada em vigor do passe único que, em alguns casos, representa uma poupança superior a 100 euros mensais.