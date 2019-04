O MAPA DA FALTA DE GASÓLEO E GASOLINA - VEJA AQUI (em atualização)

Hoje às 15:52 Facebook

A greve dos motoristas de matérias perigosas tem gerado uma corrida desenfreada aos postos de combustível em todo o país. Há centenas de postos de abastecimento já sem gasóleo e gasolina. Acompanhe aqui o ponto de situação.

Lisboa - Afluência grande nas imediações das bombas de combustível.

Porto - Filas em postos de combustível, alguns dos quais com a indicação de falta de gasóleo.

Coimbra - A maioria dos postos de abastecimento estão sem gasóleo e registam-se filas nas poucas estações que ainda vendem o combustível.

Braga - As bombas de gasolina mais centrais estavam sem gasóleo à hora de almoço, obrigando os condutores a procurar soluções em zonas mais periféricas.

Viseu - Abastecer o veículo com gasóleo é tarefa quase impossível e os poucos postos que ainda fornecem gasóleo estão com tempos de espera de pelo menos uma hora.

Vila Real - A corrida ao abastecimento de combustível começou na terça-feira e está a sentir-se ainda com mais força durante esta quarta-feira. O gasóleo já esgotou em muitos postos de combustível e as reservas de gasolina só chegam para mais alguns dias.

Viana do Castelo - Há mais movimento do que o habitual, mas relativa despreocupação nos postos de combustíveis. Os automobilistas fazem fila para abastecer as viaturas.

Beja - Muitos postos de abastecimento são afetados pela falta de combustível, muito devido a uma menor capacidade de armazenamento nos depósitos, e já há estações com o cartaz "fora de serviço". As primeiras grandes filas de carros verificaram-se ao final da tarde de terça-feira, mas são menores esta quarta-feira.

Santa Maria da Feira/S. João da Madeira -Um posto não tinha gasóleo e os funcionários diziam que só teriam gasolina por poucas horas. Em S. João da Madeira, aproveitava-se onde ainda havia os dois combustíveis.

Leiria - ​​​​​​​A maioria dos postos de abastecimento de combustível dos distritos de Leiria e Santarém continuavam com longas filas de espera, sendo que em muitos deles já não estavam disponíveis vários tipos de combustível, sobretudo gasóleo simples.

Famalicão - A afluência aos postos de abastecimento de combustível é grande nesta quarta-feira. As filas são grandes, mas no centro da cidade há pelo menos um posto de abastecimento que já está fora de serviço.

Alentejo - A maioria dos postos de abastecimento de combustíveis da costa alentejana já não dispõe de gasóleo para abastecer viaturas. A população da pequena vila de Santiago do Escoural "acordou" sem gasóleo no único posto de combustíveis da terra e quem precisa de abastecer está a "tentar a sorte" em Montemor-o-Novo, a 15 quilómetros.

Castelo Branco - A maioria dos postos de abastecimento de combustível está sem gasóleo. Apenas um posto, situado na zona industrial, tinha o combustível, mas a funcionária diz não saber quanto tempo duraria, devido à fila de viaturas que aguardava abastecimento.