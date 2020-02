Isenção de IVA já cresceu para 12.500 euros

JN Hoje às 10:24 Facebook

O limite anual de rendimentos sem imposto para trabalhadores independentes aumentou dos atuais 10 mil euros para 12.500.

Esta isenção de IVA, já aprovada no Parlamento, contempla os contribuintes que não estão obrigados a ter contabilidade organizada para efeitos do IRS ou IRC.

O seu volume de negócios sem declaração era de 10 mil euros anuais e esse é o valor que acaba de aumentar: os trabalhadores independentes podem agora realizar volumes de negócio isentos de imposto até aos 12.500 euros por cada ano civil.

A proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 foi uma iniciativa do partido Pessoas, Animais, Natureza e foi votada na Comissão de Orçamento e Finanças durante a discussão na especialidade do Orçamento de Estado 2020. A proposta contou com a abstenção do BE e teve os votos favoráveis do PS, PSD, PCP, CDS-PP, PAN, Chega e Iniciativa Liberal.