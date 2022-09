O que é preciso saber para mudar para o mercado regulado do gás

Os cerca de 1,3 milhões de portugueses que estão no mercado liberalizado do gás já podem mudar para o mercado regulado desde quarta-feira. Ao JN, o especialista em energia da Deco, Pedro Silva, diz acreditar que a alteração será benéfica, mas antevê "enormes constrangimentos" no atendimento. Questionado sobre se é preciso entrar em contacto com o operador atual, adverte: "É a pior coisa que se pode fazer".