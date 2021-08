Hoje às 07:35 Facebook

Afinal, o que é que as empresas querem? O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave fez a pergunta, reuniu com várias empresas e criou a solução. Cursos superiores com entrada direta para o mercado - a empregabilidade deixou de ser um obstáculo.

A fase de fim do Ensino Secundário e a consequente procura de educação superior é uma das mais importantes para os estudantes. As dúvidas não se prendem apenas com o que seguir, mas também que futuro esse curso profissional lhes trará. Assim, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) resolveu simplificar e deixar essas questões para trás. A oferta é mesmo o que o mercado empresarial procura.

CTeSP: uma sigla complicada, que simplifica o mercado

CTeSP é a sigla para Cursos Técnicos Superiores Profissionais. O IPCA é uma das primeiras instituições a implementá-los, tendo sido concebidos como resposta direta às necessidades do mercado de trabalho. Uma aprendizagem prática, altamente especializada e com grande nível de empregabilidade.

Os CTeSP são uma formação de nível superior, com a duração de dois anos letivos e que incluem seis meses de estágio assegurado numa empresa do mesmo ramo. De entre as possibilidades, destacam-se Assessoria e Comunicação Empresarial, Audiovisual Digital, Gestão das Instalações Desportivas e Desporto, Marketing Digital e Social Media, Preparação e Gestão de Obra, Inovação Alimentar e Artes Culinárias, Gestão de Restauração e Bebidas, Moldação de Plásticos por Injeção, Robótica Colaborativa e Inteligência Industrial, Segurança e Proteção de Dados para Sistemas de Informação e Tecnologias e Inovação Informática.

A conceção deste tipo de cursos resulta de uma colaboração direta com as empresas, das suas necessidades e tipo de recrutamento. Assim, em alguns destes cursos, as aulas práticas vão acontecer nas instalações das empresas parceiras - tendo os estudantes acesso direto a material e recursos que a grande maioria das escolas não conseguiria possibilitar.

Para além dos CTeSP, o IPCA tem abertas também mais de 14 licenciaturas nas áreas de Design, Gestão, Hotelaria e Turismo e Tecnologia, em que existem, no ano letivo de 2021/2022, mais de 1000 vagas.

Locais e candidaturas

Os CTeSP vão decorrer no Campus do IPCA, em Barcelos e, também, nos pólos de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Esposende. Todas as candidaturas devem ser feitas, através do site do IPCA (www.ipca.pt), até ao dia 25 de agosto. IPCA- a educação do futuro que responde ao mercado.