Pingo Doce alarga horário e provoca indignação nas redes sociais

Cartazes colocados estrategicamente nos corredores de acesso aos hipermercados Pingo Doce, informam que os horários de fim de semana vão ser alargados: "Estimado cliente, para seu conforto e segurança sábado e domingo estamos abertos entre as 6h30 e as 22h00", pode ler-se.

A decisão do Pingo Doce, do Grupo Jerónimo Martins, de alargar o horário de fim de semana surge na sequência das restrições de circulação impostas pelo Governo nos 121 concelhos mais afetados pela pandemia e está a gerar uma onda de indignação nas redes sociais, designadamente nos internautas do Tâmega e Sousa, uma das zonas mais atacadas pela covid-19.

"Não há como não amar este país: criam -se regras ´super restritas´ para travar o covid, mas depois abrem-se tantas exceções que fica tudo a mesma m**da, escreveu Dalila F na página pessoal de Facebook.

"O Jerónimo não tem culpa, e eu até aceitava se a Sede fosse em Portugal... Fruta há na Cidade, arroz e talhos também. Por mim podem estar abertos 24h, porque dinheiro meu, vai quem precisa mais! Ajudem o Comércio Tradicional. Faz parte de nós!", acrescenta Luís P.

Ou "o país que temos, a desigualdade, a morte lenta da restauração e similares. Vamos acabar por fechar as portas e morrer à fome, triste a realidade deste País", escreveu Emília G.