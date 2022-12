Precisa de atestar o depósito? Apresse-se, o preço aumenta segunda-feira

A gasolina vai aumentar 5,5 cêntimos e o diesel 0,5 cêntimos por litro na primeira segunda-feira de 2023.

Se precisa de atestar o seu veículo, mais vale fazê-lo antes de segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Segundo fontes do setor petrolífero, a gasolina vai ser atualizada em 5,5 cêntimos por litro, o que colocará o seu preço em 1,655 euros, menos 3,8 cêntimos por litro comparativamente ao dia 3 de janeiro de 2022. No caso do gasóleo, o custo em bomba deve saltar 0,5 cêntimos, para 1,612 euros, mais dez cêntimos por litro do que há um ano.

PUB

Neste momento, as flutuações de mercado (cotação internacional do petróleo, da gasolina e do gasóleo) ainda estão a condicionar o essencial das variações semanais, mas a parte fiscal poderá vir a constituir um fator de agravamento dos orçamentos das famílias em 2023.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, afastou, na quinta-feira, uma redução súbita da isenção do pagamento da taxa de carbono, afirmando que o Governo está "a trabalhar para uma solução gradual progressiva". A taxa de carbono agravava o custo da gasolina e do gasóleo em cerca de 5 cêntimos por litro, antes de ter sido congelada no final de 2021.

No início do mês, aquando da redução do desconto do imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) em 3,9 cêntimos por litro de gasóleo e 2,4 cêntimos por litro de gasolina, o Ministério das Finanças anunciou que a atualização da taxa de carbono iria continuar suspensa até ao final do ano.

O Executivo espanhol anunciou esta semana o fim do apoio de 20 cêntimos por litro sobre o preço de venda ao público dos combustíveis. Ainda assim, os preços em Espanha deverão continuar a ser mais baixos, uma vez que o Governo português subiu o ISP e já admitiu repor de forma progressiva a taxa de carbono.