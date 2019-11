Quatro novos restaurantes portugueses ganham estrela Michelin

Nuno Cardoso, Evasões Hoje às 20:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Os lisboetas Epur e Fifty Seconds, o algarvio Vistas, e o Mesa de Lemos, que leva a primeira distinção para Viseu, são os quatro restaurantes portugueses que passam a figurar no Guia Michelin 2020.

Quatro novos restaurantes estreiam-se no Guia Michelin Espanha e Portugal 2020, cada um com a sua primeira estrela. O Epur, de Vicent Farges; e o Fifty Seconds, de Martín Berasategui, ambos em Lisboa, fixaram-se este ano no primeiro patamar das distinções do famoso Guia Vermelho. A estas juntam-se o Mesa de Lemos, do chef Diogo Rocha, em Passos de Silgueiros, que traz, desta forma, a primeira estrela Michelin para Viseu; e ainda o algarvio Vistas, em Vila Nova de Cacela, Faro, a cargo do chef Rui Silvestre.

A edição que assinala os 110 anos do Guia Michelin Espanha e Portugal, criado pelos irmãos Édouard e André uma década depois de lançarem o guia vermelho original, o francês - que juntava informação útil para condutores, decorre na noite desta quarta-feira em Sevilha, naquela que é a noite mais aguardada do ano para a alta cozinha ibérica. A Michelin tinha prometido, num comunicado enviado no início deste mês, que 2020 seria «um ano excecional» para a gastronomia de Espanha e Portugal, «com um crescimento em todas as categorias».

É no Teatro Lope de Vega, construído para a Exposição Ibero-Americana de 1929, que decorre a gala de apresentação do guia para 2020. Precisamente há um ano, recorde-se, a iniciativa anual teve lugar pela primeira vez em Portugal, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Saiba mais sobre as mudanças no Guia Michelin 2020 na revista "Evasões"