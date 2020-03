TAP cancela cerca de mil voos devido ao coronavírus

JN/Agências Hoje às 15:45, atualizado às 15:59 Facebook

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) foi adiada para os dias 27 a 31 de maio, após as entidades públicas de turismo e várias associações do setor terem cancelado a sua participação no evento.

"A Fundação AIP, em articulação com o Governo (Ministério da Economia) e as associações mais relevantes no setor do turismo concluíram que, face a este novo enquadramento, deixaram de estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020 nas datas originalmente previstas. Assim, com o objetivo de corresponder aos anseios e necessidades de promoção do setor do turismo, entendeu a Fundação AIP adiar a BTL 2020 para os próximos dias 27 a 31 de maio", lê-se num comunicado divulgado esta quinta-feira.

A BTL estava originalmente agendada para os dias 11 a 15 deste mês.

Começando por dizer que tinha implementado um plano de contingência no contexto do Covid-19, integrando "as medidas e procedimentos indicados" pelas autoridades de saúde, a Fundação AIP afirma que este adiamento acontece na sequência da posição assumida na quarta-feira pelo Turismo de Portugal, pelas estruturas regionais de turismo do continente, Açores e Madeira e por outras sete associações do setor, que cancelaram a sua participação presencial no evento.

Tal como a agência Lusa noticiou, aquelas entidades consideraram que, "atentas as últimas recomendações da Direção-Geral da Saúde no que toca à organização de grandes eventos e ponderadas todas as condicionantes, não estão reunidas as condições para manter a sua participação na BTL 2020 na data prevista para a sua realização, seja através de 'stand' próprio seja através dos diversos eventos inicialmente programados".

A organização diz ainda ter sido na quarta-feira "notificada pelo Turismo de Portugal e pela TAP da sua intenção de adiar o programa de 'Hosted Buyers' da BTL 2020,", que "traz anualmente a Portugal mais de 300 compradores internacionais que vêm conhecer e comprar a oferta turística do destino Portugal", cancelando por isso a vinda destes participantes estrangeiros ao evento.

Neste contexto, e embora "consciente do impacto desta decisão", a Fundação AIP considera que "deixaram de estar reunidas as condições" para poder assegurar a realização da BTL 2020 nas datas originalmente previstas.

"Não podemos deixar de agradecer todo o apoio que nos foi manifestado pelos nossos clientes e parceiros ao longo dos anos na afirmação da BTL como o maior e melhor evento de promoção do turismo em Portugal e estamos confiantes que, em conjunto, seremos capazes de ultrapassar as circunstâncias do momento e seremos capazes de realizar, nas novas datas agora anunciadas, uma BTL ainda mais decisiva para a dinamização da promoção e realização de negócios no setor do turismo", conclui a Fundação AIP.

No comunicado em que na quarta-feira anunciou o cancelamento da sua participação presencial na BTL, o Turismo de Portugal frisou que, dada a "importância" da feira, "e considerando o facto de este ser o momento de encontro entre muitos compradores e fornecedores do setor, muitos internacionais", as 15 entidades signatárias estavam "a envidar os melhores esforços para manter algumas das ações previstas em formato digital, sem prejuízo da possibilidade de o evento poder decorrer noutra data se assim for decidido".

Para além do Turismo de Portugal, assinaram este comunicado a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores e a sua congénere de Turismo e Cultura da Madeira, para além das entidades regionais de turismo do Algarve, Alentejo, Centro de Portugal, Região de Lisboa e Porto e Norte de Portugal.

O comunicado englobou ainda a Associação de Turismo dos Açores, Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira, Associação Turismo do Algarve, Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, Associação Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau, a Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal e o Centro de Inovação do Turismo (NEST).