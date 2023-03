Vinhos Vidago Villa premiados na Alemanha

Hoje às 15:49 Facebook

Os vinhos Vidago Villa foram premiados no Berliner Wine Trophy, na Alemanha, com duas medalhas de ouro na sua primeira participação no evento.

O Vidago Villa Grande Reserva Tinto 2018 e o Vidago Villa Grande Reserva Branco 2020 venceram duas medalhas de ouro no Berliner Wine Trophy (BWT).

Esta competição, que é já conhecida como uma das competições mais influentes e um dos maiores desafios internacionais de vinhos do mundo, teve à prova vinhos de todo o mundo - quase 15 mil inscrições de amostras por ano.

No BWT, realizado sob o patronato da OIV (International Organisation of Vine and Wine), estiveram vários vinhos portugueses a concurso, com destaque para os dois Vidago Villa premiados, que revelam o terroir único da região de Vidago, onde se situa a propriedade.